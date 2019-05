Deliveroo-koeriers dan toch belast?

Maaltijdleverancier Deliveroo laat zijn koeriers werken onder een statuut waar ze geen aanspraak op kunnen maken. Dat schrijft Le Soir vrijdag op basis van een brief van de FOD Financiën. Volgens de fiscus is het belastingstelsel van de deeleconomie – dat het mogelijk maakt om via erkende deelplatformen per jaar tot 6.250 euro onbelast bij te verdienen – niet van toepassing op de koeriers.

Nochtans verkreeg het bedrijf begin 2018 de nodige goedkeuringen zodat zijn werknemers konden profiteren van dat interessante statuut. Maar volgens de FOD Financiën respecteert het bedrijf een noodzakelijke voorwaarde niet: het bestaan van een overeenkomst tussen twee particulieren over de handel in diensten, in het geval van Deliveroo-koeriers tussen de koerier en de klant. En dus werken de Deliveroo-koeriers niet onder het statuut van de deeleconomie, vrijgesteld van belastingen, maar moeten ze worden beschouwd hetzij als werknemers hetzij als zelfstandigen, zo schrijft de FOD Financiën in de brief.

Deliveroo zelf bevestigt in een persbericht dat het nog gesprekken voert met de fiscus over het fiscale statuut van zijn koeriers. Volgens het bedrijf heeft de fiscus niet gevraagd om te stoppen met het gebruik van het regime van de deeleconomie. “Deliveroo werd vorig jaar door de overheid erkend als deeleconomieplatfom. Platforms in België zijn momenteel in contact met de fiscus om na te gaan hoe de deeleconomie het best kan werken. Dit is een kwestie die alle platforms aangaat en in het bijzonder alle platformwerkers. De gesprekken die we met de belastingdienst voeren, nog deze maand, zijn constructief”, klinkt het nog.

Intussen nadert de deadline van de belastingaangifte voor 2018 met rasse schreden en zitten de koeriers met de handen in het haar. Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, belooft meer duidelijkheid begin volgende week.(krs, blg)