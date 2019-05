Umicore koopt Europa’s grootste raffinaderij van kobalt

De Belgische materialengroep Umicore neemt zowel de kobaltraffinageactiviteiten als de kathodeprecursorenactiviteiten van Freeport Cobalt over. De overgenomen activiteiten zullen precursoren leveren voor de productie van kathodematerialen in het Poolse Nysa, waar Umicore momenteel een fabriek bouwt waarvan de opstart voorzien is in de tweede helft van 2020.

Geïntegreerde toeleveringsketen

“Met deze overname zal Umicore zich in een ideale positie bevinden om de Europese activiteiten van haar batterijcel- en automobielklanten te ondersteunen via een volledig geïntegreerde, duurzame en lokale toeleveringsketen voor batterijmaterialen”, luidt het in een persbericht. “Dit past ook in de plannen van de Europese Unie om een concurrentieel en duurzaam batterij-ecosysteem te creëren in Europa.” De kobalt die in de Finse fabriek wordt gebruikt, is van duurzame oorsprong, dus vrij van kinderarbeid en artisanaal gewonnen, zo beklemtoont Umicore nog.

De overname moet wel nog groen licht krijgen van de regelgevende autoriteiten en zal naar verwachting tegen het einde van het jaar afgerond zijn. Umicore verwacht dat “de overname vanaf 2020 zal bijdragen aan de winst en vanaf 2021 tot de waardecreatie, na de voltooiing van het integratieproces en een aanzienlijke vermindering van het netto werkkapitaal door synergieën in de toeleveringsketen”. De overname maakt van Umicore de belangrijkste producent van kobalt in Europa. Analisten schatten dat het bedrijf goed is voor 20 tot 25 procent van de wereldwijde kobaltproductie.

Beurs reageert voorzichtig

Op de Brusselse beursvloer werd de deal op voorzichtig applaus onthaald: het aandeel steeg 0,64 procent. Een opsteker voor de felgeplaagde aandeelhouders, die de koers van het Umicore-aandeel in minder dan een jaar tijd zagen halveren: donderdag was het aandeel precies de helft minder waard dan de recordkoers van eind juni 2018.

Die koersdaling is volgens de analisten van KBC Securities te wijten aan “twijfel over het al dan niet tijdelijke karakter van negatieve elementen die de vraag naar batterijmaterialen kunnen beïnvloeden”. Al noemen ze die duik “overdreven”. En dus behouden ze hun “Opbouwen”-advies en het koersdoel van 45 euro. Vrijdagavond klokte het aandeel af op 26,80 euro.