Bompakket Lyon: acht gewonden

Bij een explosie in een voetgangerszone in het centrum van Lyon, Frankrijk zijn zeker acht mensen gewond geraakt, zo meldt de plaatselijke prefectuur. De ontploffing vond plaats rond 17.30 uur in de Rue Victor Hugo, net voor een vestiging van Brioche Dorée, een broodjesketen.

De explosie zou veroorzaakt zijn door een bompakket, zo meldt het parket. Het pakket was volgens Franse media gevuld met spijkers, schroeven en bouten. Onder de acht gewonden ook een meisje van acht jaar. De omgeving werd door de politie afgesloten. Iedereen die in de buurt woont, is geëvacueerd. (cds)