Vervalst filmpje toont ‘zatte’ Nancy Pelosi

Een zatte Nancy Pelosi. Dat is wat meer dan 2 miljoen mensen dachten te zien in een filmpje dat op Facebook werd gedeeld. De Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden lijkt niet goed uit haar woorden te komen, spreekt enorm traag en zou een glaasje te veel op hebben gehad. Niet iets wat we van haar gewoon zijn.

Duizenden mensen reageerden dat het een schande was en dat ze onmiddellijk haar ontslag moest indienen. Maar het filmpje blijkt gemanipuleerd te zijn. De beelden werden vertraagd en de toonhoogte van haar stem werd aangepast. Wie de video maakte, is niet duidelijk. Maar de beelden zouden de politica doelbewust in een slecht daglicht hebben willen brengen. Facebook wil voorlopig geen actie ondernemen en laat de video gewoon staan. Wel wil het bedrijf de zichtbaarheid van de video verminderen en een link toevoegen naar een site die verduidelijkt dat de beelden misleidend zijn. (sgg)