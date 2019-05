HARVEY WEINSTEIN betaalt slachtoffers 40 miljoen euro, maar kan nog altijd levenslang krijgen

Het is nooit officieel bekendgemaakt, maar naar schatting 80 vrouwen hebben klacht ingediend tegen Weinstein voor seksuele intimidatie. Vrouwen die hij ongevraagd betastte aan billen en borsten, of bij wie hij aandrong op een massage. Ongepaste gedragingen, maar geen verkrachting. De klaagsters zijn vooral Amerikaanse actrices en vrouwen uit de filmwereld. Ook een paar Canadese en Britse vrouwen dienden klacht in.

Letitia James, de procureur van New York, behandelt al die klachten. Harvey Weinstein kwam met haar tot een overeenkomst: hij wil die bijna 80 vrouwen alles samen 40 miljoen euro schadevergoeding betalen. Dat schrijft de New York Times. Hij koopt als het ware die processen af, voor de burgerlijke rechtbank weliswaar. Voor een Hooggerechtshof kan dat niet. Dat hof behandelt vanaf 7 september twee verkrachtingszaken tegen Weinstein. Sopranos-actrice Annabella Sciorra zegt dat Weinstein haar in 1992 verkrachtte in haar appartement in New York. Ook voormalige productieassistente Mimi Haleyi zegt dat Weinstein haar in 2006 op haar appartement verkrachtte. Aanvankelijk waren er trouwens vijf aanklachten voor verkrachting, maar een grand jury – die beslist of er genoeg bewijsmateriaal is voor een proces – achtte maar twee klachten voldoende bewezen.

Als de volksjury Weinstein schuldig bevindt, riskeert hij levenslange opsluiting. Rechter James Burke ziet wel problemen voor de vorming van een jury: “Vind maar eens genoeg mensen zonder vooroordeel over deze zaak.”

Het begin van #metoo

De affaire Weinstein kwam op 5 oktober 2017 op gang. Toen publiceerde de New York Times een artikel waarin voor het eerst twee vrouwen vertelden over hoe Harvey Weinstein hen seksueel had lastiggevallen. De moedige actrices waren Ashley Judd en Rose McGowan. Voordien waren er al veel geruchten, maar niemand durfde on the record te getuigen, want Harvey Weinstein was dé koning van Hollywood. De producent van films die meer dan 80 Oscars binnenhaalden. De man achter kaskrakers als Shakespeare in love, Pulp fiction en The king’s speech.

Nadat de getuigenissen waren verschenen, schermden Weinsteins advocaten nog met schadeclaims tegen de New York Times, maar de krant publiceerde nog meer getuigenissen van actrices, en niet van de minsten. Onder andere Gwyneth Paltrow vertelde hoe Weinstein haar naar zijn hotelkamer lokte, de deur opende in badjas en een massage vroeg. Ook Angelina Jolie deed een boekje open over de handtastelijkheden van Weinstein.

Het hek was van de dam. De wereldwijde tegenreactie van vrouwen op seksueel geweld – #metoo – kwam op gang. Weinstein liet zich eerst opnemen om zich te laten behandelen, de dag nadien werd hij ontslagen bij zijn productiebedrijf. Toen hij werd aangeklaagd voor verkrachting, is hij opgepakt. Hij werd op borgtocht vrijgelaten.