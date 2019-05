Limburgse Voka-voorzitter aangehouden in onderzoek naar dieselfraude

De voorzitter van Voka Limburg is aangehouden en onder elektronisch toezicht geplaatst wegens zijn mogelijke betrokkenheid bij een miljoenenfraude met ontkleurde diesel. Dat betekent concreet dat hij een enkelband moet dragen, en zo feitelijk onder huisarrest is geplaatst.

Francis Wanten (56), de grote man achter brandstoffengroothandel Comfort Energy, werd donderdag opgepakt. Zijn arrestatie kadert in een uitgebreid onderzoek van het Limburgse gerecht, dat woensdag en donderdag een criminele organisatie oprolde die zich met grootschalige dieselfraude en dus ook accijnsfraude bezighield.

Wantens bedrijf Comfort Energy is marktleider op de stookoliemarkt. Hij wordt ervan verdacht grote hoeveelheden brandstoffen te hebben geleverd aan de opgerolde bende. Die verdiende miljoenen door goedkope rode diesel via allerhande installaties te ontkleuren, en vervolgens als gewone diesel te verkopen, wat de bende de voorbije jaren al tientallen miljoenen euro’s winst opleverde. Of de ondernemer volledig op de hoogte was van de activiteiten van de bende, moet uit het verdere onderzoek blijken.

Francis Wanten is een naam als een klok in de Vlaamse zakenwereld. Als voorzitter van de Limburgse afdeling van de ondernemersorganisatie Voka heeft hij een zeer uitgebreid zakelijk netwerk. Dat leverde hem in 2014 de Ondernemersprijs Herman Dessers op. Onze zusterkrant Het Belang van Limburg beschouwt hem als één van de Machtigste Limburgers. Zijn vermogen wordt door de website De Rijkste Belgen op meer dan 80 miljoen euro geschat.

Zijn advocaat Pieter Helsen beklemtoont dat Wanten “zijn volledige medewerking verleent aan het onderzoek.” (wer)