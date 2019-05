Bondsprocureur Kris Wagner voert de druk op: KV Mechelen riskeert ook eerste amateurklasse

KV Mechelen riskeert niet alleen een seizoen met puntenaftrek in 1B, de club zou ook nog kunnen worden teruggezet naar eerste amateurklasse. Dat blijkt uit de besluiten die bondsprocureur Kris Wagner donderdagavond naar de verschillende partijen in de omkoopzaak KV Mechelen-Waasland-Beveren stuurde. Vandaag zal Wagner minstens drie uur pleiten voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond.

In zijn oorspronkelijke vordering had Wagner voor KV Mechelen “degradatie van de eerste ploeg heren naar onmiddellijk lagere afdeling” geëist. Die onmiddellijk lagere afdeling definieerde hij als 1B omdat Malinwa intussen de promotie naar 1A had gewonnen. Maar in zijn 225 bladzijden tellende besluiten na de openingspleidooien komt Wagner tegemoet aan het standpunt van Tubeke. Die club eindigde als laatste in 1B en voerde als tussenkomende partij aan dat het bondsreglement verkeerd geïnterpreteerd werd.

Artikel B.2008 schrijft voor dat “indien de club bij een definitieve uitspraak al in een lagere afdeling speelt dan deze waarin ze uitkwam op het ogenblik van de inbreuk (zoals in het geval van KV Mechelen), ze wordt verwezen naar de onmiddellijk lagere afdeling dan deze waarin ze uitkomt op het ogenblik van gezegde uitspraak”.

Omdat de definitieve uitspraak volgens de timing van de bond vóór 30 juni zal vallen en KV Mechelen in het seizoen 2018-2019 een 1B-club was, zou het daarom moeten zakken naar eerste amateurklasse. Wagner spreekt zich in zijn besluiten niet duidelijk uit over wat de juiste interpretatie is en lijkt de hete aardappel door te schuiven naar de Geschillencommissie Hoger Beroep.

Myny twee maandengeschorst?

De bondsprocureur paste zijn vordering ook op een ander punt aan. Zo trekt hij Olivier Myny’s statuut als spijtoptant in twijfel en eist hij twee in plaats van één maand effectieve schorsing voor de ex-speler van Waasland-Beveren.

Vandaag is alleen Wagner aan het woord, maandag en dinsdag krijgen alle partijen de kans om te reageren. Vóór volgend weekend zou er al een uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep moeten zijn.