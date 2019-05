Diest / Bekkevoort - De politie van de zone Demerdal-DSZ controleerde verschillende bestuurders op de Leuvensesteenweg in Diest. Een 42-jarige man uit Bekkevoort had eerst nog veel plezier toen hij de vrouwelijke agenten nafloot tijdens het voorbijrijden.

Bij de controle was het snel gedaan met de lol maken toen hij geen rijbewijs kon voorleggen, de inschrijving van zijn voertuig niet in orde was en hij bovendien te diep in het glas gekeken had. Zijn rijbewijs werd voor zes uur ingehouden.