Nu ook officieel: Simon Davies wordt de T1 van Vincent Kompany bij Anderlecht

Simon Davies wordt de nieuwe T1 van Anderlecht. Dat maakte de club zojuist zelf bekend. De Welshman zal bij Anderlecht de orders van Vincent Kompany uitvoeren. Davies tekende een contract van drie seizoenen, ook de rest van Kompany’s technische staf werd aangekondigd.

De 45-jarige Davies komt net als Kompay over van Manchester City, waar hij negen jaar werkzaam was in de staff van de club. Daar speelde hij een belangrijke rol in het klaarstomen van nieuwe talenten. Vorig jaar werd hij er Head of Academy Coaching en moest hij op die manier de speelstijl van hoofdtrainer Pep Guardiola implementeren bij de verschillende jeugdploegen. Hij lijkt dus zeker een goede match dus voor Kompany, die vorige week al aangaf dat hij het systeem van Guardiola naar Anderlecht wil brengen.

“Succesverhaal van Man City naar Anderlecht brengen”

“Toen Vinny mij vroeg om met hem naar Anderlecht te komen, heb ik niet getwijfeld. We starten hier een prachtig project: RSC Anderlecht opnieuw brengen waar het thuishoort, met een accent op de ontwikkeling van talentvolle jeugdspelers”, zegt Davies in een korte reactie op de website van Anderlecht. Sportief directeur Michael Verschueren gaf aan dat Davies werd aangenomen op aanraden van Kompany zelf. “Ze werken al een tijdje samen en willen het succesverhaal van Manchester City naar Anderlecht brengen”, aldus Verschueren.

Anderlecht bevestigde intussen ook wie Kompany en Davies verder in hun staff opnemen. Dat zijn Pär Zetterberg, Karim Belhocine, Jonas De Roeck, Floribert Ngalula en keeperstrainer Max de Jong. Belhocine, die na het ontslag van Fred Rutten de competitie afwerkte als interimtrainer, mag dus blijven. Floribert Ngalula is de enige nieuwkomer: hij speelde in de jeugdreeksen nog samen met Kompany bij paars-wit.