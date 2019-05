Aantal patiënten met legionella blijft oplopen: dertigste besmetting vastgesteld

Evergem - Er is een 30ste patiënt bijgekomen met legionellabesmetting in de regio rond het Oost-Vlaamse Evergem. Dat bevestigt woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De man kreeg de eerste ziekteklachten op woensdag 22 mei, maar ligt niet op intensieve zorgen.

Vorige week overleden twee mensen na de legionellabesmetting. Er zijn 10 patiënten thuis, 18 liggen in het ziekenhuis, van wie vier op intensieve zorgen, maar niet in levensgevaar.

In vijf bedrijven met koeltorens in de Gentse kanaalzone is Legionella pneumophila gevonden, de soort waarvan de slachtoffers rond Evergem ziek geworden zijn. Bij twee bedrijven ging het om hoge concentraties. De stalen van de vijf bedrijven worden genetisch onderzocht door een gespecialiseerd labo. Als het labo kan aantonen dat de bacteriën volledig genetisch overeenkomen met die bij de patiënten, is er zekerheid over de bron van de besmetting. Die resultaten worden rond 3 juni verwacht, maar intussen hebben de bedrijven desinfecties uitgevoerd.