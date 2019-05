Pensioenstakers leggen openbaar vervoer en bedrijven plat in Nederland

Een hele dag zonder openbaar vervoer, gevolgd door een staking van 24 uur in meerdere sectoren. Nederland gaat een uitzonderlijke week van vakbondsacties in. Met de stakingen hopen de bonden de regering op de knieën te krijgen en wat zij zien als een ‘fatsoenlijk pensioen’ erdoor te krijgen. De acties zullen waarschijnlijk grote gevolgen hebben, vooral voor iedereen die dinsdag ergens naartoe moet.

De bonden hebben aangekondigd dat het openbaar vervoer dinsdag vrijwel overal plat ligt. Vervoersbedrijven proberen zo veel mogelijk treinen, bussen en andere vervoermiddelen in te zetten, maar ze durven niet te zeggen in hoeverre dat zal lukken. Spoorwegmaatschappij NS raadt reizigers af om überhaupt naar het station te komen.

Net als werkgevers in het streekvervoer betreuren de spoorwegen het dat de bonden het stakingswapen inzetten. “Reizigers worden de dupe van een conflict waar NS geen partij in is.”

Op de wegen worden flinke files verwacht, zeker tijdens de spits. De mobiliteitsorganisatie ANWB roept mensen op zo veel mogelijk samen te reizen. Rijkswaterstaat voorziet ook grote drukte op en rond luchthavens, met name Schiphol.

Bestuurder Brigitta Paas van vakbond FNV erkent dat de staking vervelende gevolgen heeft voor reizigers. “Maar we doen dit ook voor hen. Voor een goed pensioen voor iedereen. Het is tijd dat het kabinet over de brug komt.”

Woensdag volgt een algemene actiedag. Werknemers in tal van sectoren, waaronder metaal, industrie, bouw en de sociale werkvoorziening, leggen 24 uur het werk neer. In de zorg, bij de overheid en in het onderwijs zijn ook acties, maar die zijn minder ingrijpend dan een staking van een etmaal. In Den Haag, Eindhoven, Arnhem en Groningen zijn gelijktijdig actiebijeenkomsten.

Het overleg over het pensioenstelsel tussen de bonden en de regering klapte eind vorig jaar. De bonden eisen onder meer een bevriezing van de pensioenleeftijd en dat pensioenen meestijgen met de inflatie. Verder pleiten ze voor ‘een pensioen voor iedereen’, dus ook voor zelfstandigen. Mensen die zwaar werk doen, moeten eerder kunnen stoppen.

Omdat dit alles ook een prijskaartje heeft, kwamen de bonden er vorig jaar niet uit met de regering, die volgens de rechts-liberale premier Mark Rutte bereid was tot “vergaande tegemoetkomingen”. Voor de bonden was het te weinig. Zij besloten de overlegtafel te verruilen voor hardere acties.