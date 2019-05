Nog twee bergbeklimmers overleden na ‘file’ op Mount Everest: twintig doden in totaal sinds start van klimseizoen

De waanzinnige drukte op en rond de top van Mount Everest heeft nog twee levens geëist. Een Ier en een persoon uit Groot-Brittannië zijn om het leven gekomen, intussen zijn sinds de start van het klimseizoen al twintig mensen overleden.

Afgelopen week postte klimmer Nirmal Purja een triest, maar indrukwekkende foto op Instagram. De foto toonde hoe ruim 300 klimmers ‘in de file’ stonden op een bergkam, op een zucht van de top. In de zogenaamde ‘death zone’ stilstaan is levensgevaarlijk vanwege het gebrek aan zuurstof en de extreme vriestemperatuur. Een deel van de sterfgevallen dan ook toe te schrijven aan de grote drukte op de berg.

Het hoogseizoen voor alpinisten is momenteel volop aan de gang op de 8.848 meter hoge Everest en intussen zijn sinds de start van het seizoen al twintig klimmers om het leven gekomen. Tien van hen zijn overleden op de Everest, de overige op naburige bergen. Het aantal alpinisten op de Mount Everest is fors toegenomen sinds de beklimmingen in de jaren negentig geliberaliseerd werden door de Nepalese overheid. Daardoor zijn heel commerciële expedities opgestart. Voor dit voorjaar werden in Nepal 381 toelatingen uitgereikt, wat een record is.