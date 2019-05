Knappe geluidsman wordt net voor speech Theresa May hit op sociale media: “Maak hem de nieuwe premier!”

De Britse premier Theresa May die in Downing Street geëmotioneerd haar ontslag aankondigde: het was een speech die vrijdag de wereld rond ging. Maar ook tijdens de voorbereidingen van de toespraak wist iemand op sociale media de aandacht naar zich toe te trekken. Tobius Goughn, een geluidsman uit Longfield, kon dankzij zijn knappe looks menig Twitteraar bekoren. “Maak van hem de nieuwe premier!”, grapten sommigen zelfs. Wie daadwerkelijk Theresa May zal opvolgen, weten we binnen enkele weken. Op 7 juni volgt het effectieve vertrek van May als premier en partijvoorzitter van de Conservatieve Partij.