Gesloten asielcentrum vrouwen in Holsbeek nog niet in gebruik vanwege brandveiligheid

Holsbeek - Het gesloten asielcentrum voor maximum 50 alleenstaande, uitgeprocedeerde vrouwen in Holsbeek dat de ministers Maggie De Block (Asiel en Migratie) en Koen Geens (Regie der Gebouwen) op 7 mei plechtig openden, kan voorlopig nog niet in gebruik genomen worden vanwege opmerkingen van de brandweer. Dat is vernomen bij burgemeester Hans Eyssen (CD&V).

“Het brandweerverslag vermeldt een aantal werken die nog moeten uitgevoerd worden zoals de vervanging van een brandwerende deur en blusinstallatie in de keuken. Er dienen ook nog een aantal keuringsattesten overgemaakt. Het gaat dus niet om onoverkomelijke zaken of structurele gebreken. Vreemdelingenzaken is hierover in overleg met de brandweer. Men verwacht dat in de loop van juni al de eerste kamers in gebruik kunnen genomen worden en dat het gebouw nadien stelselmatig volledig kan worden opgevuld”, aldus Eyssen.

De opening van het asielcentrum is onderdeel van het “Masterplan gesloten centra” dat de regering in mei 2017 goedkeurde. Het asielcentrum in Holsbeek is bedoeld voor alleenstaande vrouwen. Die zitten nu opgesloten in de asielcentra van Brugge en Steenokkerzeel waar ze sanitaire voorzieningen moeten delen met de mannen die er vast zitten. Het centrum in Holsbeek is een voormalig hotel dat in het verleden ook al dienst deed als open opvangcentrum. De verhuis van de vrouwen zal in Brugge en Steenokkerzeel bijkomende capaciteit creëren voor opsluiting van uitgeprocedeerde mannen.