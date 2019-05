Man is kapot van verdriet na de dood van zijn geliefde hond en neemt drastische beslissing

Een man uit de Verenigde Staten is vorige zaterdag uit het leven gestapt nadat zijn geliefde hond gedood was door een alligator. Andrew Epp (36) was kapot van verdriet.

Andrew, die al lange tijd mentale problemen had, was vorige vrijdag op wandel met zijn labrador Java in het Dog Leg Park in Palmetto in de Amerikaanse staat Florida toen de viervoeter zich loswrikte uit zijn halsband en ging lopen. De hond liep richting een alligator, die hem te pakken kreeg.

Een ooggetuige zag hoe Java even later volledig bebloed over de schouder van Andrew lag. De labrador had de ernstige verwondingen niet overleefd.

Andrew, die bij zijn moeder woonde, was zo kapot van verdriet dat zijn familie aan een lokale psychiatrische instelling had gesmeekt om hem op te nemen enkele uren na de dood van Java. Hun vraag werd afgewezen omdat “niks aantoonde dat hij zichzelf iets zou aandoen”. Ze kregen te horen dat Andrew ten vroegste in augustus terechtkon bij een arts.

Niet veel later stapte de dertiger zelf uit het leven. “Hij kon niet omgaan met het verlies van zijn trouwste vriend”, zeggen zijn buren.

Inmiddels is een pagina opgericht op GoFundMe om de moeder van Andrew te steunen. Zij zal nu intrekken bij een van haar andere kinderen. Er is al meer dan 6.000 dollar ingezameld.

Volgens lokale inwoners is het niet de eerste keer dat daar een hond gedood wordt door een alligator. De afgelopen vijf jaar kwamen op die manier nog drie andere honden om het leven.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.