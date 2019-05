De dood van prinses Diana was geen ongeval, zeggen ooggetuigen

Het is al meer dan twintig jaar geleden, maar toch wordt er nog veel gespeculeerd over de dood van prinses Diana. Zij kwam om het leven bij een autocrash in Parijs op 31 augustus 1997. Een ongeluk, zo oordeelde de rechtbank vele jaren later. Maar daar zijn enkele ooggetuigen nog steeds niet van overtuigd: de dood van prinses Diana was moord, zeggen ze.

Prinses Diana, haar vriend Dodi Al-Fayed en hun chauffeur Henri Paul kwamen om het leven bij de autocrash in Parijs. Robin en Jack Firestone waren een van de eersten die het zwaargehavende voertuig passeerden, toen ze met een taxi onderweg waren naar hun hotel.

Zij zeggen dat ze enkele minuten na de crash twee “formele en raar geparkeerde” wagens zagen, die voor de Mercedes S280 waren gestopt. Het was pas de volgende ochtend dat zij te horen kregen dat de prinses in die wagen zat.

Het koppel stapte meteen naar de Franse politie om te getuigen over wat ze hadden gezien. “We gingen naar een agent toe en zeiden: “Luister, wij waren afgelopen nacht in die tunnel en we moeten met de politie praten over wat we daar gezien hebben.” Maar zonder enige twijfel zei hij dat er al voldoende getuigen waren en dat we niet nodig waren. We waren met verstomming geslagen. Een van de beroemdste vrouwen ter wereld was vermoord, maar ze wilden er niks over horen.”

Hoewel ze naar eigen zeggen ooggetuigen waren, mochten ze geen bewijsmateriaal leveren aan de Franse en de Britse autoriteiten. Ze werden zelfs niet opgeroepen voor het eerste gerechtelijke onderzoek, waarna de jury in 2008 oordeelde dat het om een ongeluk ging met als schuldige de chauffeur die een hoger alcoholpromillage had dan wettelijk was toegestaan.

“We leven in angst”

Ook de vader van slachtoffer Dodi was niet overtuigd van het verdict. Hij nam contact op met Robin en Jack, en legde via zijn advocaten hun getuigenis voor aan de rechter. Maar volgens Robin was het ook dan meteen duidelijk dat niemand echt naar hun verhaal wilde luisteren.

“We leven nu nog steeds in angst om wat we gezien en verteld hebben”, zegt Robin. “Ik denk niet dat de dood van Diana een ongeval was. En het feit dat de autoriteiten niet naar ons willen luisteren, zorgt dat ik daar nog meer van overtuigd ben. Ik hoop dat, nu William en Harry ouder zijn, ze eindelijk de verantwoordelijkheid nemen om uit te zoeken wat er echt met hun moeder is gebeurd.”