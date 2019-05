Zware mishandeling: politie op zoek naar agressieve man die kop van zijn hond tegen hek ramt

De politie van het Engelse Dorset is op zoek naar een man die zijn hond zwaar heeft mishandeld. Op bewakingsbeelden valt te zien hoe hij zijn loslopende viervoeter erg brutaal aanpakt nadat het eerst een bar in Bournemouth was binnengelopen. Enkele ooggetuigen wisten ondertussen niet hoe te reageren.

De beelden dateren van 14 april, maar pas sinds kort heeft de politie beelden vrijgegeven van het incident. Het ging er bijzonder hard aan toe. Het baasje duwde kop van de hond hard tegen een hek, om de viervoeter vervolgens meermaals te slaan en stevig bij de nek vast te grijpen. Manager van de pub Simon Dawnson verwittigde meteen na het incident de hulpdiensten. Voorlopig is de politie er niet in geslaagd om de man te identificeren.

