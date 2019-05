Bart De Wever (N-VA): “Voor mij is er maar één campagnethema: links, of centrumrechts”

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft de kiezer zondag één keuze: een linkse regering met “grote dominantie van de Franstaligen”, of een centrumrechtse coalitie waarin Vlaanderen het meer voor het zeggen heeft. “In de campagne was alles een thema, maar er is er volgens mij maar één: links of centrumrechts. Al de rest zal daaruit voortvloeien.”

N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak de partijmilitanten zaterdag nog een laatste keer voor de verkiezingen toe tijdens de familiedag van de partij in dierenpark Planckendael.

Hij waarschuwde er opnieuw voor het schrikbeeld van een “rood-groene dominantie vanuit Wallonië”. Alleen een stem voor N-VA kan dat afblokken, zei hij, want “de andere Vlaamse partijen staan ofwel te popelen om eraan mee te werken, of ze weigeren om het uit te sluiten.”

Dat laatste is voor De Wever dan ook hét verkiezingsthema. “Er waren de afgelopen weken enorm veel thema’s, maar niets was dominant. Klimaat was een thema, onderwijs was een thema, armoede was een thema, alles was een thema. Maar wat mij betreft is er maar één: links of centrumrechts. De rest zal daaruit voortvloeien”, zei hij aan Belga.

De N-VA-voorzitter vermoedt dat PS-kopstuk Paul Magnette na de verkiezingen al vlug een regering zal willen vormen in Wallonië, om de linkse lijn te kunnen doortrekken naar het federale niveau. “Men beweert hier en daar dat het regeerakkoord al klaar ligt in Wallonië”, zei hij. Over de verwachtingen voor zondag wil De Wever niet al te veel kwijt. “Zo vlak voor de verkiezingen slaat je kompas altijd een beetje tilt. Elke politicus, wat die ook mag beweren, zweeft nu tussen hoop en wanhoop.”

