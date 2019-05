Man waarschuwt toeristen voor restaurant: “Ga hier nooit eten, het is een valstrik”

Een Amerikaanse soldaat en zijn vrienden konden hun ogen niet geloven toen ze onlangs de rekening voorgeschoteld kregen in een restaurant in Griekenland. Ze moesten meer dan 800 euro betalen voor een simpele maaltijd met calamares, salade en bier.

Francisco Tajeda (38) uit het Amerikaanse Brooklyn trok naar de website TripAdvisor om zijn ongenoegen te uiten over het restaurant DK Oyster op het Griekse eiland Mikonos. Volgens hem weigerde het personeel om menukaarten uit te delen en te vertellen hoeveel de maaltijden en drankjes er kosten. Daardoor eindigden ze met een verbluffende rekening.

Voor zes borden calamares rekenden ze 591 euro aan, voor zes biertjes vroegen ze 150 euro, drie salades met kip kostten 59,40 euro, twee flessen water kostten 17,80 euro en één glas tomatensap werd aangerekend voor 18 euro. Goed voor een totaal van 836,20 euro.

“Vermijd deze plaats, het is een valstrik”, schrijft Francisco op TripAdvisor. “Het personeel is niet eerlijk en weigert op voorhand prijzen te tonen.”

Foto: TripAdvisor

Bekende vorm van afzetterij

De vrienden betaalden uiteindelijk de rekening, om verder conflict te voorkomen. Maar toen ze van enkele lokale inwoners te horen kregen dat het om een bekende vorm van afzetterij van toeristen ging, stapten ze alsnog naar de politie.

“De inwoners zeiden dat het illegaal was”, klinkt het. “We zijn dan maar naar de politie gegaan om klacht in te dienen. Maar we konden niet veel doen aangezien we enkele uren later onze vlucht terug al moest nemen.”

Eigenaar van het restaurant Dimitris Kalamaras zegt dat zijn dure gerechten te verdedigen zijn door de luxueuze omgeving. “En als je ze niet kunt betalen, moet je maar elders eten”, zegt hij.