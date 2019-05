Vrouw die eerder al andere vriend bijna doodde steekt partner neer bij hoog oplopende ruzie

In Nijvel is het vrijdagavond tot een ruzie en een gevecht gekomen tussen een man en zijn vrouw. De vrouw heeft daarbij haar partner met een mes neergestoken. Het slachtoffer is zwaargewond en de vrouw werd opgepakt voor poging doodslag. Dat meldt het parket van Waals-Brabant zaterdag.

De ruzie ontstond in de woning van het koppel in Nijvel. Volgens het parket waren ze allebei onder invloed van alcohol. Uiteindelijk stak de vrouw met een mes in de borst van haar partner. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Even verkeerde de man in levensgevaar, maar dat is na een operatie geweken.

De politie pakte de dader op. Ze moet later in het weekend voor de onderzoeksrechter verschijnen voor poging tot doodslag. De vrouw is geen onbekende voor het gerecht: ze moet in juni voor de correctionele rechtbank verschijnen in een andere zaak van poging doodslag tegenover een vroegere vriend van haar.