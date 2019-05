1.300 rouwenden nemen afscheid van renner Jarne Lemmens die in zijn slaap overleed

Opwijk - De weerman had een zonnige dag voorspeld; maar toen zaterdagmorgen de uitvaart van Jarne Lemmens (15) in de Sint-Pauluskerk moest beginnen, was de hemel grijs en druilerig, solidair als het ware met het verdriet van zovele, veelal jonge mensen die in een lange rij buiten stonden aan te schuiven voor de begroeting. Ze geraakten slechts met mondjesmaat binnen in een kerk met uiteindelijk 1.300 rouwenden. “Waarom is de wereld zo onaardig? Waarom is het leven zo onrechtvaardig?”, sprak de lector.

Zondagnacht is wielrenner Jarne Lemmens uit Nijverseel (Opwijk) in zijn slaap aan een hartfalen bezweken. Hij was nog maar net vijftien. Als een jongen mens het leven laat, dat laat niemand onberoerd. Helemaal op het einde van de plechtigheid die 1.15 uur duurde, namen Peter, zijn wielervrienden Yorick en Robbe, een leraar en leerling van zijn school het GTSM uit Merchtem, en tenslotte zijn mama en drie tantes het woord.

“En toen fietste je weg, je glimlachte nog eens en zwaaide naar ons, steeds verder weg achter de horizon om nooit meer terug te keren”, zegt het bidprentje.

“Het was een grote schok voor ons “, zei z’n sportdirecteur van het Tudyco Cycling Team Bert De Moor, waar hij deel van uitmaakte.

“Daags voordien had hij nog in Duffel gereden en nu is hij er niet meer. Dat is een enorme klap voor ons allemaal. Het leven denderde voort op automatische piloot. Dinsdag hadden we in onze club een bezinningsmoment. Zijn familie kreeg enorm veel steunbetuigingen. Want hij was zeer graag gezien. Morgen rijden we onze eerste wedstrijd zonder Jarne, maar dan wel met een zwarte rouwband met de tekst “Jarne rijdt met me mee”.

Foto: ego