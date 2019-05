Studente (23) verkracht door twee mannen tijdens modeshow: “Als het nu opnieuw zou gebeuren, zou ik geen klacht meer indienen”

Een voormalige studente is naar eigen zeggen aangerand en verkracht door meerdere mannen tijdens een modeshow voor het goede doel op de universiteit van St Andrews in Schotland.

De 23-jarige voormalige studente zegt dat ze aangevallen werd tijdens de jaarlijkse Don’t Walk Fashion Show in februari vorig jaar. Naar eigen zeggen werd ze verkracht door minstens twee mannen en aangerand door nog eens twee anderen. Ze zegt dat ze te dronken was om haar toestemming te geven aan de daders, die aangenomen waren om te werken tijdens de modeshow, die niet georganiseerd was door de universiteit.

De jonge vrouw, die inmiddels afgestudeerd is, contacteerde de politie de volgende ochtend. Maar nu zegt ze daar spijt van te hebben. Sinds haar klacht wordt ze immers gestalkt door een vrouw, vermoedelijk de partner van een van de beschuldigden.

Zij en haar familie krijgen dreigbrieven, en er worden ook berichten gepost op de openbare Facebookpagina van haar nieuwe werkgever door mensen met valse accounts. Daarin staat onder meer dat ze de verkrachtingen volledig verzonnen heeft.

Toen ze naar de politie stapte met de berichten, kreeg ze te horen dat ze ermee naar een andere politiezone moest gaan omdat de sms’en elders waren ontvangen. Het forensische bewijs moet naar verluidt nog geanalyseerd worden, meer dan een jaar na de melding. En de verdachten? Die hebben de agenten “voorlopig nog niet te pakken gekregen”.

“Als dit nu opnieuw zou gebeuren, zou ik geen klacht meer indienen”, zegt de jongedame. “Het heeft me alleen nog meer pijn en vernedering opgeleverd.”