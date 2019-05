Kevin De Bruyne gelooft in de slaagkansen van speler-trainer Kompany: “Vincent kan worden wat hij wil”

Waar Kevin De Bruyne zich vertoont, vormen zich lange rijen fans en ook in Drongen werd hij zaterdagmiddag druk omstuwd toen hij het jeugdtoernooi bezocht waar hij zijn naam aan verbonden heeft. Honderden kinderen passeerden de revue en evenveel foto’s en gesigneerde gadgets later, kwam de 27-jarige Rode Duivel toch nog even terug op het succesvolle seizoen van Manchester City én de opmerkelijke carrièremove van Vincent Kompany.

“Nog twee interlands met de Rode Duivels en dan kunnen we eindelijk genieten van enkele weken vakantie”, kijkt De Bruyne reikhalzend uit naar zijn verlof nadat hij de voorbije twee seizoenen amper rust had. “Met amper twee weekjes vakantie had ik de voorbije twee jaar nauwelijks tijd om eens op adem te komen. Maar nu liggen de kaarten anders en kunnen we uitkijken naar een volwaardige rustpauze. Welgekomen trouwens, want we hebben opnieuw een slopend seizoen achter de rug bij City met elke drie dagen een topduel. Dat is zowel mentaal als fysiek enorm zwaar.”

Volgend seizoen zal De Bruyne alvast één vertrouwd gezicht moeten missen in de kleedkamer van Manchester City, Vincent Kompany gaat immers aan de slag bij Anderlecht: “Ik vind het een mooi project en België mag blij zijn dat iemand met zo’n palmares en ervaring op topniveau in België aan de slag gaat. Vincent werkte de voorbije tien jaar op absoluut topniveau bij City en hem kennende, zal hij ook bij Anderlecht de lat enorm leggen voor zichzelf en de andere spelers en coaches.”

“Ik ken Vinnie en het is duidelijk dat hij de ganse club naar een hoger niveau wil tillen. Maar weet je: Vincent kan worden wat hij wil. Sommigen denken zelfs dat hij een toekomst heeft als politicus. De voorbije jaren heeft hij zich steeds meer gefocust op het trainersvak en we hadden het er soms wel eens over maar ik had wel eerder verwacht dat hij zich nog eventjes zou richten op zijn actieve loopbaan maar blijkbaar is dit project enkele weken terug aan de oppervlakte gekomen en dan kunnen je plannen snel veranderen.”

Anderlecht stelde ondertussen ook Simon Davies aan als hoofdcoach. De Welshman maakt net als Kompany de overstap van Manchester City naar paars-wit. “Ik ken Simon natuurlijk niet zo goed als Vincent want hij was toch meer betrokken bij de jeugdopleiding van City. Maar ik vernam wel via Vincent dat het iemand is met een fantastische visie. Er is duidelijk sprake van wederzijds vertrouwen tussen hen beiden en dat is ook nodig als je die twee rollen wil combineren!”

“Vincent doet nooit iets makkelijk”

Heel wat waarnemers, analisten en kenners uitten de voorbije dagen al hun twijfels bij de plannen van Kompany en vrezen dat een duobaan als speler-coach niet meer mogelijk is in het hedendaags topvoetbal: “Ik heb Vinnie ook gevraagd of hij ooit wel eens iets makkelijk doet maar blijkbaar nu dus ook niet (lacht). Nee, eerlijk gezegd: ik weet echt niet of deze combinatie mogelijk is. Natuurlijk worden er vragen gesteld maar het is typisch voor Vincent om deze uitdaging aan te gaan. Maar het is heel belangrijk om een structuur te creëren waarbij je van onderuit werkt aan je jeugdopleiding. Anderzijds is Vincent zo gedreven en ambitieus: dit spreekt hem duidelijk enorm aan en daarom nam hij ook wellicht dit project aan.”