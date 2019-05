Roberto Martinez verwacht dat twaalf Rode Duivels deze zomer andere oorden opzoeken

Als technisch directeur van de KBVB tekent Roberto Martinez dit weekend present op de KDB-Cup in Drongen. Een mooie gelegenheid voor de bondscoach van de Rode Duivels om de Belgische talenten van morgen aan het werk te zien tegen hun buitenlandse leeftijdsgenoten. “Het niveau ligt hier heel hoog”, sprak Martinez zijn bewondering voor de organisatie uit. “Je ziet hier ook heel verschillende stijlen maar anderzijds merk je dat alle ploegen op hun manier toch voluit gaan voor winst en hierbij bijvoorbeeld graag een hoge druk ontwikkelen.”

Desondanks kwamen ook de huidige generatie Rode Duivels aan bod: “Het wordt voor heel wat jongens een heel belangrijke transferzomer. Zo heb je jongens als Praet, Castagne, Meunier en Denayer die een mooie transfer kunnen maken. Daarnaast heb je iemand als Lukaku die zeer waarschijnlijk Manchester United verlaat. Die club staat trouwens voor een heel zware klus. Zij zullen wellicht hun centrale as moeten vervangen. Casteels geniet interesse van diverse topclubs”, weet Martinez. Zo zou de doelman van Wolfsburg in beeld zijn bij Barcelona maar met het oog op het EK kiest hij wellicht toch eerder voor een team waar hij frequent in actie kan komen. Eerder maakte verdediger Boyata ook al de overstap van Celtic naar Hertha Berlijn.

“Tielemans heeft de topclubs in de Premier League voor het uitkiezen, terwijl Leicester City rond Youri dan weer hun team wil bouwen. Het is ook uitkijken naar de gebeurtenissen rond Eden Hazard, zijn broer Thorgan maakte trouwens al een prachtige transfer. Maar ook spelers als Carrasco, Alderweireld, Mignolet en Batshuayi zouden ook nog wel eens in aanmerking kunnen komen voor een transfer.”

Gebrek aan matchritme baart Martinez zorgen

Tenslotte had Martinez ook nog enkele woorden van lof in petto voor Kazachstan, de eerstvolgende tegenstanders van de Rode Duivels: “Hun spelers zijn echte machines die niet toevallig met 3-0 wonnen van Schotland. De laatste partij voor de zomerbreak is dan weer tegen de Schotten, altijd een boeiend duel met mijn schoonfamilie in het achterhoofd”, aldus een grijnzende Martinez die echter met de nodige kopzorgen zit in aanloop naar dit afsluitende tweeluik. Heel wat spelers van zijn groep hebben immers al een portie vakantiedagen opgenomen en missen daardoor het nodige matchritme. Voor verschillende jongens zal het al ruim drie weken geleden zijn dat ze nog eens in actie kwamen op een voetbalveld.