Vier tips over vermiste Solange (82): gerecht vermoedt kwaad opzet

Solange Hennaert is al sinds 2017 vermist

Bredene - De Brugse speurders hebben vier tips gekregen na hun oproep om meer informatie te krijgen over de vermiste Solange Hennaert (82) uit Bredene. De vrouw is al minstens sinds midden 2017 verdwenen, en het gerecht vermoedt dat er kwaad opzet in het spel is.

Pas vorige week zaterdag werd een onderzoek naar haar verdwijning geopend, omdat de West-Vlaamse vrouw haar identiteitskaart niet kwam vernieuwen en haar zoon Frank P. (47) niet kon vertellen waar zijn moeder is. Volgens de zoon is de vrouw midden 2017 plots vertrokken. Frank P. is aangehouden op verdenking van gijzeling, informaticabedrog en oplichting.

Al die tijd bleef Frank P. het pensioen van zijn verdwenen moeder innen.

“De vier tips hebben nog niet meteen geleid tot het vinden van de vermiste vrouw”, zegt het parket van West-Vlaanderen. “Maar alle tips worden ernstig onderzocht. Het onderzoek is volop aan de gang.”

Wie weet waar Solange Hennaert zich bevindt of haar gezien heeft, kan contact opnemen met de politie op het nummer 0800/30.30.0 of per mail op opsporingen@police.belgium.eu