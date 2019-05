Zo staan de partijen ervoor op een zucht van de verkiezingen

De race is gelopen. Of zoals Bart De Wever het zegt: de teerlingen hangen in de lucht. Voor de partijen rest nu alleen nog enkele uren van bang afwachten voor ze weten waar ze aan toe zijn. Net voor de stembusslag zetten wij even op een rijtje hoe ze het er de afgelopen jaren vanaf gebracht hebben en waar ze staan ten opzichte van hun score uit 2014.