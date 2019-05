Franse speurders kennen het DNA van de bommenmaker van Lyon. Maar niet zijn naam

De Franse politie heeft het DNA in handen van de man die de bom maakte, die vrijdagavond ontplofte in Lyon. Door camerabeelden weten ze ook hoe de bommenlegger eruitziet. Alleen een naam hebben de 120 speurders nog niet, en de klok tikt.

Een dertiger op de fiets met een beige bermuda aan, die zijn gezicht verborg met een zonnebril en een donkere kaki pet. Door de beelden van bewakingscamera’s te bestuderen, weet de Franse politie dat dit de man was die vrijdag een bompakket achterliet voor de bakkerij Brioche Dorée in Lyon.

De onbekende man droeg verder een groen hemd met opgerolde lange mouwen, zwarte schoenen en een zwarte rugzak.

De dader reed weg op de fiets Foto: if

Rond 17.25 uur wandelde de onbekende man de winkelstraat rue Victor Hugo in, met zijn fiets aan de hand. Hij was eerder al fietsend in de wijk aangekomen, maar afgestapt omdat hij blijkbaar een boodschap moest doen in de straat.

De beelden tonen hoe hij zijn fiets tegen een betonblok plaatste in het midden van de straat. Daarna haalde hij een pakket in een papieren zak boven, die hij bovenop de betonblok zette.

Vervolgens fietste de man weg. Eén minuut later ontplofte het pakket.

Terrorisme

Wie is de man? De aanslag, waarbij dertien mensen gewond raakten, werd niet opgeëist. Zijn motieven zijn niet duidelijk, maar het parket van de republiek in Parijs heeft een onderzoek geopend wegens terrorisme.

DNA

Negentig speurders en dertig forensische wetenschappers werken de klok rond om de man zo snel als mogelijk te kunnen identificeren én te arresteren, vooraleer hij opnieuw kan toeslaan. Ze bestuderen onder andere de camerabeelden die in de bewuste wijk in de voorafgaande dagen gemaakt zijn, om te bekijken of de man de plek vooraf kwam bestuderen.

Het signalement van de man werd meteen verspreid Foto: if

Behalve dit signalement hebben de Franse speurders ook het DNA van de bommenlegger, of ten minste van de persoon die de bom fabriceerde. Of dit één en dezelfde persoon is, is niet geweten. Het DNA vonden de speurders tussen de restanten van de bom. Het moet er achtergebleven zijn bij het maken van het explosief.

Vanop afstand

De wetenschappers ontdekten ook al dat de bom met TATP gemaakt werd – een explosief goedje dat gemaakt kan worden met huis-, tuin- en keukenproducten. Het wordt vaak gebruikt bij jihadistische aanslagen. Onder meer bij de aanslagen in Parijs en Zaventem, werd TATP gebruikt.

De bommenmaker had daarnaast twee centimeter lange schroeven, bouten en spijkers in het pakket gestopt, net als enkele metalen ballen. Die werden door de explosie weggeslingerd, en moesten de meeste schade berokkenen.

“Daarnaast vonden we nog batterijen, printplaat en een vanop afstand bedienbaar apparaat”, zei procureur Rémy Heitz. Dat lijkt erop te wijzen dat de bommenlegger technisch genoeg onderlegd was om de bom vanop afstand te doen ontploffen via een smartphone. De man stond dus allicht vlakbij toe te kijken hoe zijn bom chaos en vernieling zaaide.