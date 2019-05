Sporting Lissabon wint Portugese beker na strafschopzege tegen Porto

Sporting Lissabon heeft zaterdag de Portugese beker veroverd. Het team uit de hoofdstad klopte in de finale in het Estádio Nacional in Lissabon Porto na strafschoppen.

Tiquinho (40.) zette Porto op 1-0, maar Sporting kwam na een eigen doelpunt van Danilo Pereira (45.) gelijk. In de verlengingen nam Lissabon, na een treffer van Dost (101.), weer de leiding. Felipe (120.+1) dwong in de extra tijd echter strafschoppen af met de 2-2. Hierin toonde Sporting zich het beste in 5-4.

Sporting Lissabon won de beker nu al zeventien maal, de laatste keer in 2015. Vorig jaar verloor het de finale van Desportivo das Aves. Onlangs greep Porto ook al naast de landstitel. Tijdens de laatste speelronde werd Benfica kampioen. Sporting moest genoegen nemen met de derde plek.