Goal van invaller Mertens kan Napoli niet van nederlaag houden op slotspeeldag

Napoli is zaterdag 3-2 onderuit gegaan op het veld van Bologna op de laatste speeldag van de Italiaanse Serie A. Dries Mertens maakte het tweede doelpunt voor de Napolitanen. Napoli eindigt zijn seizoen zo op de tweede plaats met 79 punten.

Voor Napoli stond er niets meer op het spel, maar de club wilde zijn seizoen ongetwijfeld op een mooie manier afsluiten. Mertens moest de eerste zestig minuten op de bank blijven van coach Carlo Ancelotti en zag hoe zijn ploeg in het slot van de eerste helft twee doelpunten moest slikken. Frederico Santander mocht eerst op aangeven van Rodrigo Palacio binnen koppen (43.) en niet veel later verdubbelde Blerim Dzemaili de voorsprong met een hard laag schot van buiten de zestien (45+1.).

Napoli kwam na de rust via goals van Faouzi Ghoulam (59.) en Mertens (77.) terug op gelijke hoogte. De goal van Ghoulam (59.) werd eerst nog afgekeurd voor buitenspel maar de VAR keurde het doelpunt alsnog goed. De terugkeer van de ploeg uit Napels mocht echter niet baten, want in het slot zorgde Santander er met zijn tweede van de avond voor dat Bologna de drie punten toch nog kon thuishouden (88.).

Bekijk hier het doelpunt van Dries Mertens: