Broers Dardenne opnieuw in de prijzen op Cannes

Jean-Pierre en Luc Dardenne hebben met Le Jeune Ahmed de prijs voor de beste regie gewonnen op het 72ste filmfestival van Cannes. De nieuwste film van de Waalse broers gaat over de dertienjarige Ahmed die heen en weer geslingerd wordt tussen de fundamentalistische ideeën van zijn imam en de verlokkingen van het leven. De broers zijn graag geziene gasten op het filmfestival. Eerder wonnen ze al twee keer de Gouden Palm in Cannes, met Rosetta en L’Enfant.

De prijzenpot had nog een Belgisch tintje want de Belgisch-Guatemalteekse film Nuestra Madres van César Díaz heeft de Caméra d’Or gewonnen, de bekroning voor het beste regiedebuut. In die film gaat een jongeman op zoek naar zijn vader die guerrillastrijder was tijdens de dictatuur in Guatemala.

De Gouden Palm ging dit jaar naar Parasite, een zwarte komedie/thriller van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-Ho.(jvde, blg)