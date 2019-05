Zenuwen staan op scherp, maar het vat is af

“Ik heb geen flauw idee wat het morgen gaat geven”, zegt een Oost-Vlaamse N-VA-militant terwijl hij zich opmaakt voor de speech van zijn voorzitter in Planckendael. Een paar duizend leden hebben de regen getrotseerd en staan keurig op tijd te wachten voor de laatste campagnetoespraak van Bart De Wever. De meeste kandidaten zijn vermoeid. De voorzitter weet dat en houdt het kort, met een bondige samenvatting van zijn voorbije speeches, een laatste waarschuwing voor “een dominante PS en Ecolo in het zuiden van het land” en een dankwoordje voor de geleverde inspanningen. “Vandaag is een familiedag. Geniet ervan.”

N-VA-voorzitter Bart De Wever neemt een selfie met zijn militanten. Photo News

Dat laatste is relatief voor de kandidaten, een dag voor het verdict valt. De zenuwen staan op scherp en de vooruitblik op de verkiezingsuitslag verschilt erg van provincie tot provincie. Bij de Antwerpse afdelingen is het zelfvertrouwen erg groot. “Limburg en Vlaams-Brabant zullen ook wel meevallen. Maar Oost- en West-Vlaanderen zullen zeer moeilijk zijn.”

De militanten uit die provincies weten dat ook. Nog eens 25 procent of meer halen, zoals vijf jaar geleden, zou als een klein mirakel worden beschouwd. In West-Vlaanderen vrezen ze het effect van Hilde Crevits (CD&V). In de rest van Vlaanderen houdt N-VA rekening met een grote overwinning van Vlaams Belang. “Als die partij meer dan 15 procent zou halen, wordt het wel heel moeilijk voor ons om boven de 28 procent te geraken.”

De ronde van Crevits

Ondertussen fietste Crevits verder haar Ronde van Vlaanderen die ze vrijdag was begonnen, en trokken ook de andere partijen een laatste keer de straat op om de onbesliste kiezers te overtuigen. Dé valse noot van de laatste campagnedag kwam van een zekere Bart Steyaert, ondervoorzitter van de N-VA-afdeling in het district Antwerpen, die een lijstje had getweet met zijn favoriete acteurs en zangers die de “Lieve God tot zich genomen had”. Onderaan het lijstje voegde hij eraan toe “dat Kristof Calvo (Groen) mijn favoriete politicus is”. Toen Groen een verontwaardigingsgolf over de sociale media liet gaan over de doodsverwensing – “dit krijg je als je een haatcampagne voert tegen één persoon” – werd de tweet snel verwijderd. “Graptjeuh.”

Dan was het filmpje van Open VLD-minister Maggie De Block een stuk subtieler. Zij kaapte een campagnefilmpje van haar rechtstreekse concurrent Theo Francken (N-VA), die aan de hand van M&M’s in de partijkleuren aan de kiezers uitlegde welke coalities er op stapel stonden. De reactie van De Block, die schalks de gele (N-VA)-M&M’s naar binnenwerkte, was goed voor enkele duizenden ‘likes’ op Twitter, een veelvoud van de oorspronkelijke tweet. “Dat zullen we morgen weten”, antwoordde Francken op zijn beurt met een knipoog.