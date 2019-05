Politie klist Nederlandse autodief (18)

De politie heeft zaterdagochtend na een achtervolging over de snelweg in Zoersel een 18-jarige autodief uit Nederland geklist. De Nederlander was met een gestolen Range Rover vanuit Nederland naar België gereden.

In Mol-Postel werd de auto gefilmd door een ANPR-camera. Omdat de auto als gestolen stond geseind, werd de politie ingeschakeld. Er volgde een kilometerslange achtervolging over de E34. Er werden verschillende auto’s en een helikopter ingezet. De jonge bestuurder verliet de snelweg in Zoersel, maar reed zich vast in een doodlopende straat. De auto belandde bovendien in de gracht.

De Nederlander probeerde nog om te voet op de vlucht te slaan, maar een politieman kon hem in het bos arresteren.

De autodief verschijnt op zondag voor de onderzoeksrechter. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. (cel)