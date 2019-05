Barcelonavoorzitter Bartomeu behoudt vertrouwen in coach Ernesto Valverde: “Seizoen was geen mislukking”

Ernesto Valverde zal ook volgend seizoen op de bank zitten bij FC Barcelona. Dat verzekerde voorzitter Josep Maria Bartomeu zaterdagavond na de verloren bekerfinale tegen Valencia.

“Ik heb dit al eerder gezegd: Ernesto heeft nog een contract voor een jaar. Hij is de coach. Vanavond moeten we benadrukken dat dit niet de fout van de trainer is. We hebben hard gewerkt, veel kansen gecreëerd maar de bal wilde er niet in”, zei Bartomeu na het 2-1 verlies.

Barcelona miste zo een unieke vijfde opeenvolgende bekeroverwinning. Eerder grepen Messi en co ook al naast de eindzege in de Champions League na verlies in de halve finales tegen Liverpool. In de Spaanse competitie stak Barça wel boven de concurrentie uit.

“Het seizoen is geen mislukking”, onderstreepte Bartomeu. “Het is evenmin een uitstekend seizoen maar wel een heel goed want we hebben La Liga gewonnen. Dat is altijd een doel voor ons. We stonden in de bekerfinale en bereikten de halve finales in de Champions League.”

Ernesto Valverde (55) is sinds de zomer van 2017 coach van Barcelona. Hij volgde Luis Enrique op. Vorig seizoen leidde hij de Catalanen naar de dubbel in Spanje maar ook toen liep het mis in de Champions League. AS Roma bleek in de kwartfinales te sterk. De laatste eindzege van Barcelona in het kampioenenbal dateert van 2015.