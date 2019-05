Kleuter zwaargewond op springkussen dat plots inzakt in Nederland

Een 5-jarig jongetje uit Rucphen, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, is zaterdag in zijn woonplaats zwaargewond geraakt op een springkussen. Dat gebeurde toen het springkussen plotseling in elkaar zakte.

Het ongeval gebeurde rond 20 uur in een sportpark aan de Sprundelseweg in het Brabantse dorp. De hulpdiensten rukten massaal uit. Wat de oorzaak van het ongeval is, kon de politie zondag nog niet zeggen. Het jongetje is in zorgwekkende toestand per traumahelikopter naar het Erasmusziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Politie en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) doen onderzoek naar het ongeval. Het springkussen is in beslag genomen.

Voetbalvereniging RSV uit Rucphen spreekt van een drama. Het ongeval gebeurde volgens RSV tijdens een jeugddag. De club heeft alle activiteiten voor de komende week afgelast.