123 passagiers gestrand op luchthaven Madeira: “Stem onherroepelijk verloren”

Slecht nieuws voor 123 passagiers die zaterdagavond vanuit Madeira naar Brussel zouden vliegen. Door de hevige wind op de luchthaven is hun vlucht afgelast. Hun stem is onherroepelijk verloren, klinkt het bij Binnenlandse Zaken.

“Die reizigers zullen pas vanavond rond 18.30 uur in Brussel landen, als er opnieuw gevlogen mag worden tenminste”, klinkt het bij Brussels Airlines. “Voorlopig is dat in Funchal nog steeds niet mogelijk.” De passagiers werden opgevangen: “Zoals gewoonlijk voorzien wij overnachting, en eten en drinken ter plaatse.”

Alleen: omdat de vlucht ten vroegste om 18.30 uur aankomt – na de sluiting van de stembureaus – is hun stem onherroepelijk verloren. “Er is niets voorzien om dat op te vangen”, klinkt het bij Binnenlandse Zaken. “Vergelijk het principe met de Europese verkiezingen. In Italië zijn de bureaus tot 23 uur open. Daarom mogen wij zo lang niet communiceren over de resultaten, anders kan men elders strategisch stemmen. Om diezelfde reden is het voor die passagiers niet mogelijk om nog te stemmen in België wanneer ze landen, dat zou oneerlijk zijn.”

Hoeveel stemmen exact verloren gaan, is niet bekend: “We kennen de nationaliteiten en leeftijden niet”, klinkt het bij Brussels Airlines. Mogelijk hebben sommigen voor de zekerheid al op voorhand een volmacht gegeven.