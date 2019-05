Zo verliep de ochtend van de kopstukken: De Wever heeft geluk, Crombez kan niet rustig joggen

De verkiezingskoorts slaat helemaal toe in Vlaanderen, ook bij de kopstukken van de politieke partijen. De voorzitters en kopstukken moeten voor of na het stemmen even kunnen ontspannen en deden dat allemaal op een andere manier.

Bart De Wever ging eerst enkele kilometers lopen voor hij zich naar het stemhokje begaf, waar hij geluk had en onmiddellijk aan de slag kon. Nadat het N-VA-kopstuk zijn stem had uitgebracht, ging hij richting de beenhouwerij op de hoek: “Normaal gaan mijn kinderen naar de beenhouwer. Maar die komen niet graag live op tv. Dit is best schokkend voor mij.”

Gwendolyn Rutten had minder geluk en moest een halfuur aanschuiven voor ze “op de goeie” kon stemmen. Daarna ging de voorzitter van Open Vld naar café Gemeentehuis in Rillaar om eentje te trakteren aan de tooghangers die al hadden gestemd. Iets wat eigenlijk niet mag tijdens de verkiezingscampagne, maar volgens Rutten is die voorbij. Na een korte verfrissing was het tijd om te supporteren op de voetbalmatch van zoon Alfons.

Sp.a-voorzitter John Crombez werd hier en daar gestoord toen hij de stress even wilde uitzweten, terwijl Hilde Crevits ontspannen en samen met familieleden haar stem uitbracht. CD&V-voorzitter Wouter Beke had ook een leuke bezigheid om het gras af te rijden na een "korte nacht": het gras afrijden.