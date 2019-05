Zware aardbeving in Peru

Een aardbeving met een kracht van 7,5 tot 8,0 op de schaal van Richter heeft zondagmorgen het noorden van Peru getroffen. Of en hoeveel slachtoffers er vielen is nog niet duidelijk.

Het Amerikaanse geologie-instituut USGS zei dat de beving een kracht van 8 had en zich om 02.41 uur plaatselijke tijd op ongeveer 75 kilometer ten zuidoosten van de stad Lagunas had voorgedaan, in het Amazonewoud bij de grens met Brazilië.

De Civiele Bescherming van Peru sprak van een kracht van 7,5 en zei dat de aardbeving paniek had gezaaid onder de bevolking, maar geen grote schade had aangericht. Volgens het geofysische instituut van Peru lag het epicentrum op 141 kilometer diepte.

Primeras imágenes luego de los sismos ocurridos en Yurimaguas, Alto Amazonas, Loreto. #AlertasBomberos

Video: @bomberosPE pic.twitter.com/miV5ak8Gf6 — Bomberos Perú (@bomberosPE) May 26, 2019

De beving werd in verscheidene regio’s in het noorden en midden van het land gevoeld, onder meer in de hoofdstad. “Volgens de beschikbare gegevens (...) is er geen risico op een tsunami, de beving deed zich te diep onder de aarde voor”, preciseerde het tsunami-alarmcentrum voor de Stille Oceaan.

Op een filmpje dat via Twitter gedeeld wordt, is te zien hoe een politiecommissariaat in Yurimaguas ontruimd wordt tijdens de beving.

De aarde beefde net tijdens het optreden van de lokale artiest Ezio Oliva. Hij zette een video op z’n twitteraccount waarin te zien is hoe paniek ontstaat tijdens de beving.