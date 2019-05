Theo Francken (N-VA) dreigt met confederalisme als Wallonië massaal links stemt

“Indien, zoals het ernaar uitziet, Wallonië massaal links stemt, zal het confederalisme op tafel komen.” Dat zei Theo Francken, federaal lijsttrekker van N-VA in Vlaams-Brabant, zondag bij het uitbrengen van zijn stem in Linden (Lubbeek).

“Ik denk niet dat de Vlaming nog veel geld over heeft om op te draaien voor de plannen van de PS, zoals de vierdagenweek met behoud van loon, gratis openbaar vervoer en dergelijke. Omdat de Waalse economie te zwak is, zal het geld hiervoor in dat geval van Vlaanderen moeten komen”, aldus Francken.

Volgens de burgemeester van Lubbeek is het belangrijk dat Vlaanderen na de verkiezingen snel een centrumrechtse regering vormt. “Een links beleid zou nefast zijn voor onze economie, voor onze jobs, veiligheid en migratie”, zei Francken, die ook nog uithaalde naar Groen wegens de onbetaalbaarheid van hun voorstellen met betrekking tot bijvoorbeeld de bedrijfswagens.

Zelf hoopt hij in Vlaams-Brabant minstens de vijf kamerzetels die de N-VA in 2014 haalde, te kunnen behouden. “In 2014 haalden wij 28 procent en Open VLD, als gevolg van het Maggie De Block-effect, 25 procent. We zullen zien in hoeverre dat Maggie-effect vandaag de dag nog meespeelt”, aldus de voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie.