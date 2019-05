Jinnih Beels (SP.A) aast op Antwerpse burgemeesterssjerp, Bart De Wever (N-VA) niet onder de indruk

Antwerpen - Als Bart De Wever (N-VA) na deze verkiezingen Vlaams minister-president wordt, wil Jinnih Beels (SP.A) de Antwerpse burgemeesterssjerp van hem overnemen als waarnemend burgmeester. Dat heeft ze bevestigd aan onze redactie. “Ze mag me altijd bellen”, reageert De Wever verbaasd.

Jinnih Beels, nu onderwijsschepen in Antwerpen, wil waarnemend burgemeester van Antwerpen worden als huidig burgemeester Bart De Wever het schopt tot Vlaams minister-president.

Bart De Wever (N-VA) Foto: Photo News

“Ik wil gerust de sjerp van de burgemeester overnemen en waarnemend burgemeester worden”, aldus Beels. “Ik denk dat wij als socialisten weten wat besturen is. Ik heb een fantastisch team onder mij. Als we het willen waarmaken om van Antwerpen een warme en verbindende stad te maken, denk ik dat dat de beste keuze zal zijn.”

Ook SP.A-voorzitter John Crombez spreekt over een “volstrekt logisch en democratisch” voorstel. “Ze had het tweede meeste stemmen binnen dat Antwerpse college. De afspraak is daar gemaakt dat Bart De Wever burgemeester zou worden, maar die heeft na een paar weken doodleuk gezegd dat zijn ambities toch elders lagen. Tja, dan is het logisch wat Jinnih nu zegt.”

SP.A vreest dat eerste schepen Kennis niet dezelfde verzoenende taal kan spreken in Antwerpen. Die verbinding was de ultieme belofte waarmee SP.A overhaald werd om in coalitie te stappen. En als N-VA niet akkoord gaat en eigen kandidaat naar voren schuift? “Dat zullen we dan onderling in het college bespreken”, zegt Beels’ woordvoerster Eva De Wolf.

“Niet over te onderhandelen”

Huidig burgemeester Bart De Wever was in een eerste reactie verrast door de kandidatuur van Beels. “Is het waar?”, klonk het. “Ach, daar ga ik niet op reageren. Mevrouw Beels kan mij altijd eens bellen.”

Later reageerde hij bij VTM Nieuws veeleer gepikeerd: “Vragen staat natuurlijk vrij, maar de krachtsverhoudingen in Antwerpen zijn heel duidelijk. Ik wil gerust praten over de verklaringen van Jinnih Beels, maar over de rest valt niet te onderhandelen.”

Coalitiepartner Open VLD noemt het claimen van de sjerp ongepast. “In Antwerpen stapten we niet in een coalitie met een rooie burgemeester”, reageert Philippe De Backer op Twitter. “De liberalen zijn op inhoud in deze coalitie gegaan. We zijn altijd logisch en consequent geweest en zullen ook zo blijven handelen.”

Tom Van Grieken (Vlaams Belang) is niet onder de indruk. “Beels burgemeester van Antwerpen? Dat ze eerst eens haar voorkeurstemmen telt. Ik zie dit als een één-tweetje tussen Beels en De Wever. Als hij 30 procent haalt, kan hij minister-president worden. Haalt hij geen 30 procent, dan kan hij zeggen: we gaan de sjerp toch niet aan de sossen laten zeker, ik blijf burgemeester.”