Paarden in paniek als luchtballon plots in weide van manege landt

Mechelen -

Enkele paarden op een manege in Mechelen beleefden bange momenten toen er plots een luchtballon opdook en in hun weide landde. De landing tussen de verschrikte dieren zou het gevolg van een inschattingsfout geweest zijn. “Wie is in godsnaam zo achterlijk om met een luchtballon tussen paarden te landen die al in paniek zijn?”, klinkt het bij de kwade eigenares van de manege, die de beelden van het incident op sociale media zette. “Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ze de schrik van hun leven hebben gehad.”