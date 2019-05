Premier van Papoea-Nieuw-Guinea treedt af na aanhoudende kritiek en opstappende ministers

De eerste minister van Papoe-Nieuw-Guinea, Peter O’Neill, heeft zondag ontslag genomen en de teugels van de macht doorgegeven aan een veteraan van de lokale politiek, Julius Chan, die de regering 39 jaar geleden een eerste keer leidde.

O’Neill, die sinds 2011 aan de macht was, bracht het vaak verdeelde land een zekere mate van politieke stabiliteit. Maar zijn mandaat werd ook ontsierd door veralgemeende corruptie, hoge criminaliteit en grootschalige investeringen die de schuld de hoogte in joegen zonder dat de bevolking er echt baat bij had.

Het ongenoegen nam sinds maanden toe en kristalliseerde zich rond de ondertekening van een gascontract met het Franse Total, het Amerikaanse ExxonMobil en Oil Search, dat deels in handen van de Papoea-Nieuw-Guinese regering is. De tegenstanders zeiden dat het project onvoldoende ten goede kwam aan de bevolking van de archipel in de Stille Oceaan, die 9 miljoen inwoners telt.

O’Neill overleefde enkele weken een vertrouwensstemming, maar verscheidene van zijn ministers gooiden de handdoek in de ring. Zijn opvolger Julius Chan (79) was premier van Papoea van 1980 tot 1982 en daarna van 1994 tot 1997.

# Belga context ## Related picture(s) [PNG - POLITICS - PM - RESIGNS]

View full context on [BelgaBox]

(belga)