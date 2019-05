Brusselse politie sluit honderden gele hesjes in aan Noordstation

Brussel - De Brusselse politie heeft zondagmiddag enkele honderden gele hesjes ingesloten aan het Noordstation. Die betogen daar tegen het “antidemocratische en ultraliberale karakter van de Europese Unie”.

Franse en Belgische gele hesjes hadden de voorbije weken aangekondigd zondag te zullen betogen tegen de Europese Unie. “Op 26 mei roepen we op tot een grote geweldloze betoging in de Europese hoofdstad om de leiders te laten begrijpen dat we op straat zullen blijven komen zolang ze niet doen wat wij vragen”, staat te lezen op het Facebook-evenement ‘26 mei: heel Europa in Brussel’.

Omdat de betoging niet was aangevraagd, besliste de politie om ze niet te laten plaatsvinden. Dat was tegen de zin van de talrijk opgekomen betogers - enkele honderden - waarop de spanningen hoog opliepen.

Tientallen agenten in gevechtsuitrusting en met het waterkanon hebben de betogers rond 13.45 uur omsingeld en teruggedreven op de Bolivarplaats. Ook op voorhand waren al een aantal mensen opgepakt omdat ze verboden wapens bijhadden.

Foto: REUTERS