Verkiezingen 2019: vanaf 16 uur worden eerste resultaten verwacht

De teerlingen zijn bijna geworpen. Waar er met potlood en papier wordt gestemd, sluiten de kiesbureaus om 14 uur, waar met de computer wordt gestemd, heb je twee uur langer tijd. Wie nog wil gaan wandelen vanmiddag, kan dat rustig doen. Want de eerste resultaten worden pas in de late namiddag verwacht.

Hoeveel mensen brachten hun stem uit?

Ongeveer 8 miljoen Belgen moesten vandaag naar de stembus. Uiteraard gingen die niet allemaal. Wie ziek is, met vakantie is of minder mobiel is, mag thuisblijven of een volmacht geven aan een familielid.

Waarvoor hebben we gestemd?

In Vlaanderen zijn we voor de zesde keer gaan stemmen voor het Vlaams Parlement. De eerste keer was in 1995. We verkiezen 124 parlementsleden die alle Vlamingen vertegenwoordigen. Zes daarvan vertegenwoordigen de Vlaamstalige Brusselaars.

Brusselaars hebben vandaag iets meer werk dan wie in Vlaanderen woont. Daar moet u net als alle Vlamingen gaan stemmen voor het federale, Vlaamse en Europees parlement, maar ook voor het Brussels parlement. Daarin zitten 89 parlementsleden, 17 daarvan spreken Nederlands.

Op Belgisch niveau verkiezen we een nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers. In de Kamer zitten 150 parlementsleden, 87 Nederlandstaligen en 63 Franstaligen.

Ten slotte zijn het ook verkiezingen voor het Europees Parlement. Over de hele Europese Unie kiest de bevolking 751 parlementsleden die uit de verschillende lidstaten komen. Elk land heeft een vast aantal zetels in het parlement. Voor België gaat het om 21 zetels: 12 Vlaamse, 8 Franstalige en 1 Duitstalige.

14 uur: bureaus gaan dicht (als er op papier wordt gestemd)

Waar er met potlood en papier wordt gestemd, sluiten de bureaus om 14 uur. Waar er elektronisch wordt gestemd, hebt u tot 16 uur de tijd.

Wanneer begint het tellen?

Snel nadat de kiesbureaus worden gesloten, begint het tellen. Waar er nog op papier wordt gestemd, duurt dat iets langer.

16 uur: eerste resultaten

Volgens Koen Schuyten van de Algemene directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken mogen de eerste resultaten kort na 16 uur worden verwacht.

18 uur: uitslagen bekend

Een beetje afhankelijk van hoe vlot alles verloopt, krijgen rond 18 uur toch al een redelijk goed beeld over hoe deze verkiezingen zijn verlopen en wie de grote winnaars en verliezers zijn.

20 uur: voorkeurstemmen

In de loop van de avond, rond een uur of acht, zullen we ook een redelijk goed beelden hebben van wie hoeveel voorkeurstemmen haalde.

23 uur: Europese resultaten

De Europese resultaten worden pas om 23 uur bekendgemaakt. Dat is een overeenkomst tussen alle Europese landen. Maar wellicht zullen we wel al vroeger op de avond weten welke partijen goed en minder goed gescoord hebben.