Lugubere Pokémonkaarten in omloop: “Dit is echt ziek”

In Nederland is de politie een onderzoek gestart naar een website waar Pokémonkaarten kunnen worden gemaakt. De site staat vol beledigende afbeeldingen met onder andere mensen met het syndroom van Down, het Koningshuis en zelfs Anne Frank.

Stephanie keek vorige week vreemd op toen ze een pokémonkaart ontdekte van haar dochtertje Liva-Faye. “Een buurjongetje had het aan mijn andere dochter verteld. Het is echt ziek, zei hij. We zochten het op.” Binnen een paar klikken vinden ze een digitale Pokémonkaart met een foto van Liva-Faye toen ze twee was.

Het meisje met het Syndroom van Down staat regelmatig model voor webshops. “Dat vindt ze echt leuk en doen we juist om te werken aan een positief beeld van Down”, vertelt Stephanie. Maar de maker van de kaart misbruikte de foto. Onder de titel ‘down hoofd’ heeft ene Thijs een afbeelding gemaakt waarbij allerlei dodelijke ziektes worden genoemd.

Kaartjes ontwerpen

Pokémonkaarten zijn al zo’n 20 jaar oud. Eind jaren ’90 waren de computergame en de serie Pokémon een hype, en ook een spel met fysieke kaarten sloeg aan. Zo’n 12 jaar geleden werd de site mypokecard.com gelanceerd, waarop mensen zelf zo’n kaart konden ontwerpen. Leuk als uitnodiging voor een kinderpartijtje, of om je kat superkrachten te geven. Maar het misbruik lonkt.

Wie over de site surft, komt bijvoorbeeld kaarten tegen waarop Anne Frank belachelijk wordt gemaakt, of waarop wijlen Prins Friso voor van alles en nog wat wordt uitgemaakt. Van de bekende rapper Sjors zou je ‘gehoorkanker’ krijgen. En van Liva-Faye zou je een soa kunnen oplopen volgens de begeleidende tekst. Op de site lijkt geen enkele filter of moderator te zitten. Op verschillende contactverzoeken kwam geen reactie en ook de Franse host liet niets horen.

Aangifte

“Ik wil gewoon dat die foto wordt weggehaald”, is Stephanie kraakhelder. Ze stapte donderdag naar de politie en deed aangifte van belediging (laster en eerroof, red.). De politie bevestigt de aangifte en laat weten onderzoek te doen naar de site. Een woordvoerster juicht het toe dat Stephanie zelf ook de host van de website aanschreef. “Zo’n host heeft ook een verantwoordelijkheid en stelt vaak eisen waaraan de sites die op hun host draaien moeten voldoen.”