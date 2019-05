Gentenaar geeft volmacht aan clown-pop “als protest tegen politiek circus”

Gent - In Gent is Koen Vromman gaan stemmen met een clown-pop onder arm. “Als klein protest tegen het circus dat de politiek is geworden”, zei de inwoner van de wijk Ekkergem, die zijn stem doorgaf aan de clown. “De passage van de partijvoorzitters bij Ketnet was tekenend en zegt eigenlijk meer dan alle debatten samen.”

Opmerkelijk beeld aan stembureau 43 in Gent. Zondagmiddag ging Koen Vromman er stemmen met een levensgrote clown-pop onder de arm. Aan de voorzitter van het stembureau verklaarde hij niet zelf te willen stemmen. Hij gaf een volmacht aan zijn clown-pop, die hij ‘Bernie’ noemde.

Schouwspel

Vromman stemde in de wijk Ekkergem en is bezieler van de website TV-Ekkergem. “Ik kan en wil dit met de beste wil van de wereld niet meer ernstig nemen en daarom heb ik een clown afgevaardigd om te gaan stemmen in mijn plaats.” Het burgerlijk protest betekende niet dat Vromman blanco stemde.

“Natuurlijk zijn er hier en daar ook goede politici die het goed menen en ideeën hebben die vernieuwend en gedurfd zijn. Maar die worden al snel teruggefloten en moeten de partijlijn volgen.” Volgens Vromman is de campagne “een langgerekt schouwspel met ingestudeerde antwoorden, holle oneliners en dagelijkse relletjes.”

De voorzitter van het stembureau maakte geen bezwaar tegen het gezelschap van de clown in het stemhokje en gaf toelating voor de stembusgang.

(belga)