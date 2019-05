Eerste resultaten lopen binnen: Vlaams Belang-kopstukken voorzichtig positief en hopen op een trend

Heist-op-den-Berg - De stembureaus zijn gesloten en de eerste voorlopige verkiezingsresultaten lopen binnen. Op basis daarvan lijkt Vlaams Belang op weg naar winst, N-VA moet inleveren. Politicoloog Dave Sinardet zegt dat alle resultaten voorbarig zijn, maar dat de tendensen duidelijk zijn.

Vooral N-VA, maar ook CD&V en Open VLD laten verlies optekenen. Een groene golf blijft voorlopig uit. “Het ziet er goed uit”, zegt het Vlaams belang-kopstuk Filip Dewinter bij VRT. “Vandaag moet het cordon sanitaire breken”, aldus Dewinter. “Ik hoop dat men niet terug de kiezer negeert”.

Dewinter geeft toe verrast te zijn door de cijfers, maar heeft niettemin een “déjà-vu” naar de resultaten van 1991 en 2004. “Het gaat dezelfde richting uit.” Het Antwerpse kopstuk heeft het over een “Witte Zondag”, “maar de andere partijen gaan zwarte sneeuw zien.”

Als verklaring voor de cijfers geeft Dewinter aan dat “de mensen zich in de steek gelaten voelen.” Hij deelt daarbij een tik uit aan N-VA. “De N-VA heeft geprobeerd ons te kopiëren, maar heeft vooral niet gerealiseerd wat ze hebben beloofd.”

Ook van Dries Van Langenhove, lijsttrekker voor Vlaams Belang in Vlaams-Brabant, reageert voorzichtig positief bij VTM Nieuws. “De eerste resultaten zien er zeer goed uit, maar zijn nog zeer voorbarig.”

“Hopelijk kunnen we vanavond een feestje bouwen”, zegt Van Langenhove nog. “De afgelopen regering heeft voor een links beleid gezorgd en niet gedaan wat de Vlaming heeft gevraagd. Daar wordt zij nu voor afgestraft”, zegt de Vlaams Belanger. Voorzitter Tom Van Grieken hield het zeer kort: “Beter een goeie start, dan een slechte start”, klinkt het.

Politicoloog: Trend is gezet

Volgens politicoloog Dave Sinardet zijn de eerste resultaten voorbarig, maar tonen ze een duidelijke tendens. “Vlaams Belang zal er fors op vooruit gaan. Vlaams Belang zal niet enkel van N-VA winnen. Ze slagen er ook in om bij andere partijen zoals CD&V af te snoepen. Groen gaat vooruit, maar ook niet de verhoopte gigantische sprong. We moeten wel voorzichtig blijven met deze eerste resultaten.”

* DE EERSTE VOORLOPIGE RESULTATEN *

Heist-op-den-Berg

Derde grootste partij is Open Vld, dat op 14,0 procent eindigt. De partij stijgt daarmee 3,8 procentpunten ten opzichte van de vorige verkiezing. Daarna volgen CD&V (11,0 procent), sp.a (10,7 procent), Groen (9,8 procent) en PVDA (6,4 procent).

Heist-op-den-Berg is traditioneel één van de gemeenten waar als eerste de resultaten binnenlopen. Dit is een zeer voorlopig cijfer. Maar sinds 1977 is de trend die zich toont in Heist-op-den-Berg representatief voor de nationale uitslagen.

Reactie Rik Torfs, inwoner van Heist-op-den-Berg

Rik Torfs, inwoner Heist-op-den-Berg, reageert pessimistisch op de eerste resultaten: “Bij de gemeenteraadsverkiezingen deed Vlaams Belang het daar al heel goed, en dat lijkt zich nog veel sterker door te zetten. Je ziet in kwaliteitskranten veel over klimaat, salariswagens en de stedelijkheid, maar men onderschat wat er echt leeft bij de burgers. Dat superioriteitsgevoel zijn de mensen beu en ze nemen revanche in het stemlokaal.”

Diksmuide (KAMER)

In de West-Vlaamse gemeente Diksmuide zijn twaalf procent van de stemmen geteld. Op federaal niveau is Vlaams Belang voorlopig de grootste partij met 29,5 procent. N-VA verliest 8.5 procent.

Kuurne (KAMER)

Ook in Kuurne lijkt eenzelfde evolutie op til: op basis van zeer voorlopige resultaten van de Kamerverkiezingen (20 procent van de stemmen geteld, federaal) boeken alle traditionele partijen verlies. Groen gaat er lichtjes op vooruit, maar Vlaams Belang wint 21,4 procent en wordt de grootste partij.

Wervik (KAMER)

Ook in Wervik is er sprake van forse winst voor Vlaams Belang. SP.A blijft de grootste. De socialisten winnen 2,8% en komen op 28,5%, volgens een voorlopige uitslag

Tongeren (KAMER)

In Tongeren boekt N-VA fors verlies en gaat Open Vld sterk vooruit. Dat blijkt volgens VRT uit de eerste resultaten van de Kamerverkiezingen. Op basis van een van de 30 stembureaus verliest N-VA 12,4 procentpunt om uit te komen op 11,9 procent. Open VLD wint 14,2 procentpunt en springt naar 33,9 procent. CD&V en SP.A komen uit op zowat 18,5 procent. Vlaams Belang blijft zowat status quo op 6,8 procent en PVDA haalt nipt de kiesdrempel, net als Groen.

Sint-Lievens-Houtem (EUROPEES)

In Sint-Lievens-Houtem zijn de eerste stemmen voor het Europees Parlement geteld. Daar boekt het Vlaamse Belang 16,6 procent winst.

Avelgem (VLAAMS)

Ook in het West-Vlaamse Avelgem is een deel van de stemmen voor het Vlaamse Parlement geteld. Opnieuw verlies voor N-VA (-9,8 procent) en grote winst voor Vlaams Belang. Groen boekt lichte winst, de traditionele partijen boeken verlies.

Beringen (KAMER)