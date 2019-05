Wegpiraten lappen verkeersregels aan hun laars tijdens “illegale straatrace” op E40

Twee bestuurders maakten het op de dag van de verkiezingen wel erg bont op de E40 van de kust richting Brussel, ter hoogte van Affligem. Een blauwe en rode auto zaten elkaar op de hielen en namen het niet al te nauw met verkeersregels tijdens wat volgens de maker van de beelden een “illegale straatrace” was. De wegpiraten gingen verschillende keren bruusk in de remmen, haalden in via de pechstrook en kleefden aan de bumpers van hun voorliggers. Ook een gevaarlijke situatie gefilmd met een dashcam? Stuur de beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.