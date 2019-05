Assenede - Voor sommige mensen is deze 26e mei meer dan alleen een dag om te gaan stemmen. Voor Jolien en David is het ook de dag na hun huwelijk.

In Bassevelde gingen David Vyncke en zijn vrouw Jolien daarom stemmen in trouwkostuum voor de verkiezingen: de twee zijn zaterdagavond getrouwd en gingen rechtstreeks van hun feest naar de stembus. “Ik voel me nog redelijk goed”, zei David tegen de reporter van VTM nieuws, “maar mijn vrouw heeft geen stem meer”.