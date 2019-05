Martine Tanghe tegen VRT-reporter met zwarte jas en zwarte pet: “Zei je nu vuurwerk?”

Zenders VTM en VRT zetten volop in op de verkiezingen. Op VRT ging Martine Tanghe een paar keer live van het geweld van de verkiezingen naar het geweld op de betoging van de gele hesjes in Brussel.

Daar verscheen VRT-reporter Dominique De Graaf de eerste keer in beeld met een outfit die niet zou misstaan voor een ‘Zwart Blok’-betoger, met een lange zwarte jas en -vreemd genoeg- een zwarte pet waardoor haar ogen amper zichtbaar waren. “Ja Martine”, zei de reporter, “ik ben nog een beetje buiten adem, we hebben juist een sprintje moeten zetten”. Iets later verscheen de reporter opnieuw in de buurt van de Grote Markt, dit keer zonder pet. Opnieuw zat de reporter bovenop de actie met de arrestatie van betogers die uit een uurwerkwinkel kwamen gevlucht, al had Martine Tanghe dat anders begrepen: “Zeg jij nu een vuurwerkwinkel? Gingen ze daar dan vuurwerk kopen om te gebruiken?” Bij beide dames kon er wel een lachje af.