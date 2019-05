10 doden in 2 maanden op Mount Everest, Belgische sherpa slaat alarm: “Te druk, te goedkoop, te gevaarlijk”

Hij wil zichzelf niet de redder van de Mount Everest noemen, dus doen wij het maar. Op zijn 35ste is Dawa Steven Sherpa als een bewaarengel voor de hoogste berg ter wereld. En dat is nodig, want tien dode klimmers in twee maanden tijd en een foto waarop klimmers in rijen staan aan te schuiven, choqueren de wereld. “Ik zie een verband tussen de doden en de vele bedrijfjes die goedkope expedities aanbieden.”